«Этот день в истории». Что произошло 22 апреля, праздники, факты, люди

Каждый день календаря уникален, ознаменован своими событиями. В ежедневных выпусках программы «Этот день в истории» мы рассказываем о праздниках, фактах из истории, днях рождения известных людей и многом другом.

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Его учредили на 63-й Генеральной Ассамблее ООН в 2009 году, соавторами резолюции выступили более 50 стран. Цель этого дня — напомнить, что Земля является нашим домом, она подарила нам жизнь, и мы должны беречь ее и жить в гармонии. Наша планета возникла четыре с половиной миллиарда лет назад, экватор составляет свыше 40 тысяч километров, а расстояние от поверхности до ее центра — более 6000 километров. На Земле проживает уже около восьми миллиардов человек, а еще звери, птицы, рыбы, насекомые. Изучать, защищать и преумножать богатства нашей родной планеты — наш долг.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».