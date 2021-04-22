Экипажи Су-30СМ в Забайкалье выполнили полеты на максимальную дальность

Москва, 22 апреля. Экипажи истребительного авиационного полка Восточного военного округа в Забайкалье провели учения, в ходе которых отработали максимально допустимые по времени и дальности полеты.

В маневрах приняли участие экипажи истребителей Су-30СМ, которые провели в воздухе более 3,5 часа и преодолели несколько десятков тысяч километров.

«Полеты совершались смешанными экипажами, состоящими из опытных и молодых летчиков. В ходе полетов экипажи выполняли задачи при различных погодных условиях, ландшафте местности и расположении запасных аэродромов», — передает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее экипажи сверхзвуковых истребителей МиГ-31БМ из состава Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели учения с ракетными стрельбами. В ходе маневров летчики отработали приемы ведения воздушного боя, а также совершили пуски ракет. Полеты истребителей осуществлялись на средних и малых высотах. Кроме того, экипажи МиГ-31БМ отработали тактические приемы с элементами наступательных и оборонительных маневров.