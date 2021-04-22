Капитан украинского катера ответил за незаконный промысел камбалы у берегов Крыма

Симферополь, 22 апреля. Украинский катер и его команда были задержаны российскими пограничниками. Нарушители вели незаконный рыбный промысел в экономической зоне РФ возле мыса Прибойный.

Силовики установили, что иностранные моряки занимались выловом камбалы и ската. На судне была обнаружена не только рыба, но и несколько километров сетей. Орудие лова было изъято.

За незаконный промысел и нарушение правил добычи водных биоресурсов Черноморский мировой суд Крыма приговорил капитана к штрафу в 257 тысяч рублей. Сети были конфискованы.

Во Владивостоке гуляющие по набережной заметили катер с подозрительными дайверами. По мнению горожан, браконьеры занимаются незаконной ловлей трепанга, сообщало Deita.