Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизмене

Севастополь, 22 апреля. Правоохранители задержали в Севастополе россиянина, собиравшего засекреченные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины, сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержанный целенаправленно собирал сведения о деятельности флота и передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Утечка информации, содержащей государственную тайну, могла нанести ущерб обороноспособности РФ.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Подробности произошедшего устанавливаются.