Вассерман о провалившихся акциях Навального: Он использует людей, как пушечное мясо

С каждой новой акцией в поддержку блогера Алексея Навального падает не только число участников, но и их средний возраст. Связано это с тем, что люди постепенно начинают понимать: ничего хорошего он не добивается и не пытается добиться. Таким мнением с ФАН поделился известный журналист, публицист Анатолий Вассерман.
«То, что с каждой новой акцией в поддержку Навального падает число их соучастников и их средний возраст, уже довольно ожидаемо. Жаль тех людей, которые все еще ему верят. С другой стороны, жизнь по формуле «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» приводит в тому, что рано или поздно все будут обмануты им в корыстных целях», — заявил Вассерман.
Напомним, в России были проведены незаконные митинги в поддержку Алексея Навального, который отбывает наказание по делу «Ив Роше». «Масштабнейшая» акция в поддержку блогера, организованная главой его региональных штабов (структурное подразделение признанного иноагентом ФБК) Леонидом Волковым, оказалась провальной.
«Провалились эти акции, потому что даже до самых не очень умных людей понемногу доходит, что Навальный использует их только в качестве пушечного мяса, причем бросает это мясо на убой совершенно сознательно, — рассказал собеседник ФАН. — Почему они все-таки происходят? Во-первых, людям свойственно верить в лучшее, в частности, не все понимают, насколько бесстыдно действует тот же Навальный. Многие всерьез думают, что он добивается чего-то хорошего».
Анатолий Вассерман подчеркнул, что Навальный больше не пользуется популярностью среди россиян, поэтому даже в случае новых акций ему, его сторонникам и подельникам уже не удастся осуществить свои темные планы.