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Вассерман о провалившихся акциях Навального: Он использует людей как пушечное мясо

Общество
Вассерман о провалившихся акциях Навального: Он использует людей как пушечное мясо
Федеральное агентство новостей  / 

С каждой новой акцией в поддержку блогера Алексея Навального падает не только число участников, но и их средний возраст. Связано это с тем, что люди постепенно начинают понимать: ничего хорошего он не добивается и не пытается добиться. Таким мнением с ФАН поделился известный журналист, публицист Анатолий Вассерман.

«То, что с каждой новой акцией в поддержку Навального падает число их соучастников и их средний возраст, уже довольно ожидаемо. Жаль тех людей, которые все еще ему верят. С другой стороны, жизнь по формуле «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» приводит в тому, что рано или поздно все будут обмануты им в корыстных целях», — заявил Вассерман.

Напомним, в России были проведены незаконные митинги в поддержку Алексея Навального, который отбывает наказание по делу «Ив Роше». «Масштабнейшая» акция в поддержку блогера, организованная главой его региональных штабов (структурное подразделение признанного иноагентом ФБК) Леонидом Волковым, оказалась провальной.

Вассерман о провалившихся акциях Навального: Он использует людей, как пушечное мясо
Федеральное агентство новостей  / 

«Провалились эти акции, потому что даже до самых не очень умных людей понемногу доходит, что Навальный использует их только в качестве пушечного мяса, причем бросает это мясо на убой совершенно сознательно, — рассказал собеседник ФАН. — Почему они все-таки происходят? Во-первых, людям свойственно верить в лучшее, в частности, не все понимают, насколько бесстыдно действует тот же Навальный. Многие всерьез думают, что он добивается чего-то хорошего».

Анатолий Вассерман подчеркнул, что Навальный больше не пользуется популярностью среди россиян, поэтому даже в случае новых акций ему, его сторонникам и подельникам уже не удастся осуществить свои темные планы.

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