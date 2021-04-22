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Владельцы двух российских онлайн-кинотеатров начали переговоры об объединении

Общество
Владельцы двух российских онлайн-кинотеатров начали переговоры об объединении
pixabay.com

Москва, 22 апреля. Российские онлайн-кинотеатры More.TV и Wink могут объединиться, чтобы конкурировать с недосягаемыми пока лидерами рынка, сообщили журналистам источники на медиарынке.

По их словам, оператор связи «Ростелеком», которому принадлежит Wink, и Национальная медиагруппа, запустившая More.TV, уже несколько месяцев обсуждают возможность объединения.

Близкий к «Ростелекому» источник уточнил в комментарии РБК, что такие разговоры начались еще до того, как в Национальной медиа группе сменилось руководство. В феврале этого года ее новым гендиректором стала перешедшая из «Газпром-Медиа» Светлана Баланова, сменившая Ольгу Паскину.

Еще тогда одним из вероятных вариантов сделки было размещение на Wink всей библиотеки More.TV, при котором последний становился поставщиком контента, а первый — его дистрибьютором. Какие условия возможного соглашения обсуждают стороны сегодня, неизвестно.

На платформе Wink в марте состоялся релиз комедии «Батя», обогнавшей «Лигу справедливости» по продажам в онлайн-кинотеатрах. Фильм от телеканала ТНТ и компании Good Story Media также презентовали такие отечественные цифровые кинотеатры, как ivi и Premier.

онлайн-кинотеатр wink more.tv
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