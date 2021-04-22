Скабеева окрестила выпады Гордона в эфире украинского телеканала «русофобской истерикой»

Киев, 22 апреля. Украинский журналист Дмитрий Гордон во время интервью телеведущей Наталье Влащенко устроил «русофобскую истерику». Об этом заявила российская журналистка Ольга Скабеева.

В рамках беседы ведущая поинтересовалась у писателя относительно того, что он думает о российской вакцине и ее поставках в Евросоюз. Интервью было выложено на YouTube-канале «Украина 24».

Гордон заявил, что Россия еще не поставляла «Спутник V» в Европу, поскольку препарат не зарегистрирован в ЕС. Когда журналистка указала на неподдельный интерес к вакцине европейских стран, ее собеседник назвал новости об этом «пропагандой». Влащенко уточнила, считает ли писатель это фейком.

«Я считаю, Россия — это страна-фейк, их вакцина — фейк», — «отличился» Гордон.

Этот выпад лаконично и метко прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

«Русофобская истерика выглядит именно так», — написала она.

Ранее стало известно, что российский певец Юрий Лоза в интервью для YouTube-канала «В гостях у Гордона» объяснил писателю, кому на самом деле принадлежит Крым. Композитор заявил, что крымчане всегда считали себя русскими, а после ситуации с выходом Косово из состава Сербии они имеют право решать, в какой стране хотят жить.