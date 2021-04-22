Доллар и евро растут на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 22 апреля. Биржевые курсы доллара и евро растут на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара в начале дня оценивается в 76,67 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро подорожал на 27,5 копейки. Курс денежной единицы Евросоюза составляет 92,46 рубля.

Накануне рубль после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию укрепился к иностранным валютам после снижения. Однако к концу дня доллар и евро смогли несколько отыграть свое падение.

Основным фактором, сдерживающим рост курса рубля, остается риск введения новых санкций в отношении России. Эксперт по валютному рынку Петр Пушкарев ранее рассказал, какие потрясения могут ожидать российскую валюту до начала лета. Он не исключил, что при негативном сценарии доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 95 рублей.