Москва, 22 апреля. Российские специалисты в составе международной группы ученых сделали первый шаг в создании коммерческого квантового компьютера.

Информацию в современных вычислительных машинах передают электроны. Если заменить их на фотоны, которые кодируют квантовую информацию, то данные можно будет передавать практически со скоростью света. Для этого необходимо заставить фотоны взаимодействовать между собой и менять свое состояние в результате этого взаимодействия.

Наладить его удалось ученым из НИТУ МИСиС, Российского квантового центра, Физико-технического института имени Иоффе и немецкого Технологического института Карлсруэ. Исследователи продемонстрировали взаимодействие между фотонами с использованием цепочки кубитов в волноводе. Размер сверхпроводниковых кубитов составляет доли миллиметра, их можно собрать руками. Об этом пищет РИА Новости со ссылкой на слова главы группы в Российском квантовом центре и заведующего лабораторией «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС», профессора Алексея Устинова. Это открытие приближает ученых к созданию коммерческих квантовых компьютеров.

Развитие науки в области искусственного интеллекта и квантовых компьютеров предсказал футуролог, кандидат философских наук Владимир Кишинец. Человечество создаст новую технику, улучшающую жизнь, уверен специалист.