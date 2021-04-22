Смотреться в зеркало оказалось полезным для мозга

Токио, 22 апреля. Разглядывание себя в зеркале оказалось полезным для мозга и здоровья в целом. Такое заявление сделали японские ученые на основе проведенных исследований.

Вид собственного отражения в зеркале способствует выработке гормона удовольствия. В то же время при рассматривании чужих лиц в мозге человека активизируются участки, отвечающие за обработку новой информации. Внешность незнакомых, но внешне похожих на человека людей также вызывает положительные реакции в мозге, обратили внимание исследователи.

Контакт матерей с детьми в младенчестве оказывает значительное влияние на функционирование мозга человека во взрослом возрасте, выяснили ученые. Также он влияет на способность людей сопереживать и сочувствовать, сообщает «Ридус».

Мужчины и женщины находят лица представителей противоположного пола на 25% привлекательнее, если употреблять немного алкоголя. Спиртные напитки снижают способность видеть асимметрию в лицах, поэтому люди кажутся друг другу более симпатичными.