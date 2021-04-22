Военные ЮВО и ВДВ примут участие в основном этапе учений на полигоне Опук в Крыму

Севастополь, 22 апреля. Полки ВДВ и Южного военного округа (ЮВО) проведут учения на полигоне Опук в рамках проверки боеготовности за зимний период.

Как сообщили в Минобороны РФ, учения пройдут в четверг, 22 апреля, всего в 40 километрах от Керчи. Помимо ВДВ, в них примут участие подразделения общевойскового объединения, береговая охрана, боевые корабли и береговые войска Черноморского флота, а также силы Каспийской флотилии.

Корабли уже направили в район проведения учения, а десантников вместе с военной техникой к полигону доставят военно-транспортным самолетом.

О начале плановой проверки боеготовности армии по итогам зимнего периода обучения в начале апреля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Учения пройдут во всех четырех военных округах, а также на Крайнем Севере, Камчатке и на Курильских островах.

Моряки Северного флота и морская пехота Каспийской флотилии уже провели тренировку и отработали действия по погрузке техники на корабли.

Ранее издание RT сообщило, что специально на учения в Черное море прибыли 15 кораблей из состава Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров.