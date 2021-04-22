Депутат Рады: Приоритет Украины не должен быть в том, что она «анти-Россия»

На Украине с большим скепсисом отреагировали на предложение президента страны Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину «встретиться в Донбассе», сделанное им с помощью соцсетей. Общее мнение экспертов — президент РФ не станет говорить с главой Украины ни в Донбассе, ни в любом другом месте, поскольку с Зеленским говорить, во-первых, не о чем, а, во-вторых, не имеет смысла, передает из Киева корреспондент ФАН.

Зеленский в видеообращении в соцсетях предложил Путину встретиться в Донбассе. Президент Украины напомнил, что на заседании советников «нормандской четверки» 19 апреля прозвучало предложение провести встречу на линии соприкосновения в Донбассе и «максимально прояснить ситуацию».

«Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал Зеленский, обращаясь к президенту РФ.

Он произнес целый набор красивых фраз, вроде «в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны», «невозможно кого-то освободить путем завоевания» и «невозможно привезти мир на танке», которые, скорее, следует отнести к Украине, чем к России. По словам Зеленского, у Москвы и Киева, которые по-разному смотрят в будущее, «еще есть возможность остановить убийственную математику будущих военных потерь».

Он обратился к украинцам, заверив их, что страна готова к боевым действиям в Донбассе, но не начнет их первой. Добавил, что западные партнеры Украины якобы «видят истинные мотивы РФ» и готовы вводить против нее санкции и финансово поддержать Украину. Однако Зеленский уточнил, что стране может понадобиться «значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность». На Банковой вновь стали муссировать тему, что РФ якобы разместила у границ Украины и в Крыму более 100 тысяч военных, что является рекордной численностью за все последние годы.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя видеообращение украинского президента, киевский политолог и публицист Александр Скубченко задался вопросом — готов ли сам Зеленский приехать в Донецк? Или он не это имел в виду, приглашая Путина «в любую точку Донбасса»?

«Впрочем, вряд ли Владимир Путин станет даже отвечать Зеленскому на приглашение приехать в Донбасс. Скорее всего, его пресс-секретарь Дмитрий Песков скажет, что «Путин всегда за диалог, если есть что обсуждать, но встречи ради встреч его не интересуют». И что, «если Зеленский реально желает мира, то приглашать на встречу ему надо лидеров Донецка и Луганска, а не президента РФ», — предположил в ходе брифинга эксперт.

По мнению Скубченко, президент Зеленский вместо того, чтобы бесконечно врать об исполнении Минских соглашений, должен просто показать украинцам проекты законов «Об особом статусе некоторых районов Донбасса», «О народной милиции республик Донбасса» и прочие.

«На встрече лидеров «нормандского формата» в Париже именно эти документы он обязался вынести на широкое обсуждение украинцев еще в апреле 2020-го. Ни один из этих законов сегодня даже не разработан, — констатировал политолог. — Пора бы Зеленскому уже вырасти из «кварталовских» штанишек и дорасти до костюма президента Украины. Уже два года он старательно играет эту роль, но без особого успеха. [Президент США] Джо Байден пригласил Путина встретиться на нейтральной территории как равный равного. А Зеленский — гляди-ка, Путина к себе вызвал! Начальник великий! Лучше бы этот «начальник» шел команды послов G7 выполнять! И да, приглашая Путина в «любую точку Донбасса», готов ли Зеленский сам прямо сейчас поехать в Донецк?»

facebook.com / Oleg Voloshin

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин напомнил журналистам: незадолго до этого видеообращения Зеленский по официальным каналам запрашивал переговоры с президентом РФ, но в Москве этих запросов «не увидели».

«Зеленский не может выйти на переговоры с Владимиром Путиным, просто потому что в Кремле не хотят с ним разговаривать. В этом не может быть сомнений. После целой серии шагов, направленных на разжигание антироссийских настроений на Украине, на притеснение политических сил, выступающих за нормализацию отношений с РФ, Зеленского «прописали» по тому же ведомству, что и [экс-президента Украины Петра] Порошенко ранее, — заявил Волошин. — С ним просто перестали общаться, что само себе опасно».

По мнению политолога, это повышает риск военного конфликта между Украиной и Россией. Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что ни на кого не собирается нападать, а к событиям в Донбассе не имеет никакого отношения.

«В Кремле явно считают Зеленского несамостоятельным, для чего есть веские основания. В России его видят политиком, принимающим ключевые решения под влиянием не только Вашингтона, но и Лондона. Какой смысл с ним разговаривать, если любые его обязательства могут быть дезавуированы либо «старшими товарищами» из-за океана, либо националистами в Киеве? Так уже было в истории», — отметил он.

Аналитик прокомментировал вынужденный застой в работе «нормандского формата», а также вероятность его изменения.

«Если через полтора-два месяца в Донбассе вновь вспыхнет война, никакие форматы уже не будут иметь значения. Сейчас важен любой формат, в котором возможны масштабные договоренности в треугольнике «Запад-Россия-Украина». Они должны касаться и гарантий неприменения Украиной силы в Донбассе, и начала реального выполнения Киевом Минских соглашений. То есть внесения в Верховную раду законопроектов, предусмотренных политической частью «Минска-2». В этом же контексте — прекращение давления на политиков и СМИ, выступающих за нормальные отношения с Россией. Только через комплексное урегулирование мы можем избежать большой беды, которая сегодня над нами нависает», — заявил политолог.

Федеральное агентство новостей /

По мнению Волошина, тот факт, что Владимир Путин контактирует только с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель (точно так же вынужден общаться с этими лидерами Зеленский), означает, что в Москве не хотят прямого диалога с Киевом.

«Это четкий признак, что Владимир Путин не хочет с ним разговаривать. А то, что Зеленский встречается с Макроном и Меркель без России, лишает эти саммиты большого смысла. Ведь в Киеве главную угрозу войны считают исходящей от России. Так какая разница, сколько слов поддержки скажут Зеленскому европейцы? — отметил аналитик. — Показательна и история с Международным валютным фондом. В условиях военной эскалации никто даже не намекнул, что стоит дать Украине кредит МВФ, чтобы помочь ей избежать финансового коллапса. А он нависает над страной, потому что у нас дыра в бюджете сумасшедшая! И без кредитных денег бюджет придется резать! Этот очевидный факт признают все. Но в МВФ никого не волнует, что происходит на Украине: коллапс — так коллапс».

Депутат Волошин заявил, что в любом случае у Украины нет шансов на равноценное противостояние с Москвой.

«Американцы стали привозить какое-то военное снаряжение самолетами во Львов. Но в случае повышения интенсивности конфликта сильнейшая сторона все равно будет преобладать. Ну, появится у Украины еще 20 беспилотников… Мы не можем за счет дополнительных вооружений даже испугать РФ, — заявил эксперт. — В любой эскалации есть политические интересы, ведь, как говорил [прусский военачальник Карл] Клаузевиц, война — это продолжение политики другими методами. Но, если посмотреть на действия Порошенко-президента, то он при всей своей антироссийской риторике никогда не делал тех шагов, на которые пошел Зеленский. И если речь зайдет о размещении военных баз США на территории Украины, то Москва предпримет все меры для того, чтобы это пресечь. Там не будут смиренно ожидать появления американской базы под Харьковом».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Для снижения эскалации в Донбассе Украина должна радикально снизить присутствие своих войск на линии разграничения, считает Волошин.

«Мы собрали там «кулак», достаточный, чтобы нанести мощный удар по ДНР и ЛНР, — констатировал украинский политолог. — Но если мы выступаем за мирное урегулирование, зачем мы готовимся к наступлению? Никто не может отрицать стягивание сил ВСУ на линию разграничения, начавшееся еще в феврале. Второе — это начало политического урегулирования. Нужно хотя бы начать двигаться по этому треку и избегать резких движений. Все помнят, как Зеленский сказал, мол, «нас Минские соглашения вообще не устраивают, была б моя воля — я бы из них вышел». Но поскольку к ним подвязаны санкции против РФ, мы вынуждены их сохранять, сообщил президент. Он же на весь мир это сказал!»

Волошин считает, что в начале эскалации Зеленский явно до конца не понимал, куда его втягивают внешние силы и люди из его окружения.