Мария Захарова: между Москвой и Прагой состоится «конкретный разговор»

Москва, 22 апреля. Разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и чешского посла состоится сегодня, заявила российский дипломат Мария Захарова.

Глава ведомства в разговоре с послом Чехии будет обсуждать ответные меры Москвы на дальнейшие действия Праги, уточнила Захарова. Официальный представитель МИД России в эфире радиостанции «Вести ФМ» сказала, что действия республики никак не связаны с дипломатией. Их можно объяснить только «общим заказом».

Власти Чехии 17 апреля заявили о высылке 18 российских дипломатов. По версии чешской стороны, сотрудники посольства РФ в Праге являются офицерами спецслужб. Министерство иностранных дел страны выразило протест в связи с действиями Чехии и сообщило о высылке 20 сотрудников посольства республики в Москве.