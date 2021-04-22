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Читатели Le Figaro раскрыли, чем для Эрдогана обернутся претензии на Крым

Политика
Читатели Le Figaro раскрыли, чем для Эрдогана обернутся претензии на Крым
Федеральное агентство новостей

Париж, 22 апреля. Претензии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полуостров Крым спровоцировали бурную реакцию среди читателей авторитетного французского издания Le Figaro.

Газета опубликовала материал, посвященный резкому развороту политического курса Анкары на Запад. Эрдоган показывает свою приверженность Вашингтону и НАТО и пытается укрепить личный авторитет на мировой арене, уверен автор Рено Жирар. Он напомнил, как Эрдоган начал продавать на Украину боевые беспилотники для эскалации напряженности ситуации в Донбассе, а затем и вовсе заявил, что Крым когда-то принадлежал Турции, потому что Крымское ханство было вассалом Османской империи.

Читатели заметки возмутились такому поведению турецкого лидера и предположили, что именно стало причиной такой политической метаморфозы и чем для Эрдогана обернется его игра. Французские комментаторы сделали акцент на том, что Турция перестроилась в фарватер внешней политики Вашингтона и начала постепенно терять самостоятельность.

«Мой личный вывод: США приняли решение о военной эскалации с Россией. Они установили контакт со всеми режимами-вассалами и распространяют для нас целенаправленную пропаганду», — заявил один из комментаторов.

«Что касается Турции, ее интерес очевиден! А именно: вернуть Крым на свою землю», — поддержал высказавшегося другой француз.

Российские читатели не остались в стороне и раскрыли причину украинского разворота Эрдогана. Некоторые уверены, что Вашингтон навязал Анкаре дружбу с Киевом и собирается в ближайшее время «потчевать» Эрдогана всем, что связано с Незалежной. Также многие вспомнили, что Россия помогает Турции реализовать атомный проект, и это может быть козырем в переговорах Москвы и Анкары.

Global Look Press  / Depo Photos

«Не нужен нам берег турецкий — у нас свой крымский есть, а теперь и египетский открывается. А Эрдоган пусть к вкусу украинского сала привыкает — ему это блюдо из Вашингтона навязчиво рекомендуют!» — уверен sergueyk.

«Турция — наш исторический, политический, стратегический, религиозный и географический враг. Заметьте, я не сказал «экономический и туристический». Враг остается врагом всегда. Его не купишь, не переубедишь. Делайте выводы, господа», — призывает mr.gorlen.

Внешнеполитические амбиции Анкары никак не коррелируют с внутренним состоянием страны. Федеральное агентство новостей рассказывало о повальной нищете, драках за лук и картошку и массовом недовольстве режимом Эрдогана.

Украина россия сша турция нато эрдоган крым
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