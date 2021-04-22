Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Чили

Сантьяго, 22 апреля. Природное явление зафиксировано в центральной части страны. По словам специалистов, мощность подземных толчков достигала 5,3 балла.

Очаг землетрясения находился в 80 километрах к юго-западу от города Сан-Антонио и залегал на глубине 33 километра. Экстренные службы успокоили жителей, что угрозы для цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение на Сахалине напугало местных жителей, сообщал портал Deita. Подземные толчки ощутили жители Тымовского района. В результате сейсмособытия в некоторых домах произошло обрушение потолков, падали тяжелые предметы. Люди в ужасе выбегали из своих жилищ. Многие просто набросили на себя одеяла и захватили самое необходимое — документы.