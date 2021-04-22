Шнуров назвал причину провала солисток «Ленинграда» после ухода из группы

Москва, 22 апреля. Музыкант Сергей Шнуров считает, что отсутствие песен является главной причиной провала артистов. Это касается и экс-солисток «Ленинграда» после их ухода.

Певицы в составе петербургского коллектива пользовались колоссальным успехом, но как только они уходили в свободное плавание, о них забывали. На примере телепроекта «Голос» Шнуров объяснил, как это работает.

«Вот есть программа «Голос». Людей поющих в России много. Чего не хватает? Песен. Если ты поешь, это 10% того, что нужно. Нет материала — петь нечего. Что люди могут сказать? Те ребята, которые классно поют? Какая у них идея? Это инструмент. Инструмент без нот — это просто скрипка», — сказал артист в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Федеральное агентство новостей / Игорь Червяков

По мнению звезды «Ленинграда», пиком коммерческого успеха коллектива стала песня «Экспонат». Как заявил артист, он ставил себе такую задачу, пишет «Вечерняя Москва».

Также музыкант рассказал, почему поклонники хотят вернуть Алису Вокс, которая была в «Ленинграде» четыре года. По его мнению, люди любят возвращаться в прошлое, чтобы не стареть, но «он им помочь не может».

Группа «Ленинград» была создана в Петербурге в 1996 году. За долгие годы существования она успела сменить концепцию и задействовала женский вокал. Популярными солистками в составе коллектива были Юлия Коган и Алиса Вокс, которые пели в команде в разное время.