Жительница Мордовии перевела мошенникам миллион рублей

Саранск, 22 апреля. Жительница города Рузаевка Республики Мордовия взяла пять займов на миллион рублей и перевела их мошенникам. Так она пыталась спасти средства от злоумышленников.

Женщина стала жертвой уже классической схемы обмана доверчивых граждан. Как сообщили в региональном МВД, ей поступил звонок от лжесотрудника банка. Незнакомец на другом конце провода заботливо предупредил клиентку о намерении неизвестных оформить на нее кредит.

Для того чтобы не дать злоумышленникам нажиться на доверчивой горожанке, собеседник посоветовал ей взять займы в пяти разных банках на миллион рублей и перевести их на «безопасные счета». Женщина выполнила все указания. После этого лжесотрудник службы безопасности попросту перестал выходить на связь. Только тогда жительница Рузаевки обратилась к правоохранителям.

Ранее ФАН писал, что мошенник сдал в металлолом «купленный» у саранского пенсионера автомобиль.