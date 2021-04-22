«Аэрофлот» возобновляет утренний рейс по маршруту Тюмень — Москва

Москва, 22 апреля. Авиаперевозчик «Аэрофлот» возобновляет утренний рейс из Тюмени в российскую столицу. Желающие смогут улететь в этом направлении на самолете Airbus A320.

Вылеты будут осуществляться ежедневно в 07:25 по местному времени Тюмени. Перелеты в обратном направлении — в 01:30 по Москве. Первый рейс «Аэрофлота» из Тюмени в российскую столицу и обратно запланирован на 1 мая. Стоимость билетов начинается от 8170 рублей.

В марте «Аэрофлот» полностью перестал выполнять полеты из Тюмени в Москву, отдав это направление своим дочерним компаниям. Такое решение вызвало общественный резонанс. Тюменцы неоднократно выражали недовольство снижением частоты рейсов и удорожанием билетов.

В «Аэрофлоте» ранее рассматривали возможность уменьшить размер багажа. Пассажиры оказались возмущены такой инициативой, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Об уменьшении размера ручной клади заявляют все больше авиакомпаний якобы из-за жалоб пассажиров на нехватку места в салоне.