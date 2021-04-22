Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию. События дня

Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую столицу, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.

«Россия должна до 12.00 завтрашнего дня обеспечить возвращение всех высланных сотрудников посольства Чехии обратно в Москву. Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12.00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве», — сообщил он после встречи с послом РФ в Праге.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что ультиматумы и ультимативный тон недопустимы в отношении России