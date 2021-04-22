Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию. События дня

Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую столицу, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.
«Россия должна до 12.00 завтрашнего дня обеспечить возвращение всех высланных сотрудников посольства Чехии обратно в Москву. Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12.00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве», — сообщил он после встречи с послом РФ в Праге.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что ультиматумы и ультимативный тон недопустимы в отношении России
Ракету «Союз-2.1б» установили на космодроме Восточный
Роскосмос /
Ракета-носитель «Союз-2.1б» установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный для запуска британских спутников связи OneWeb. Об этом информирует Роскосмос. Госкорпорация сообщила, что транспортировка ракеты началась в 07:00 утра по местному времени. Через несколько часов ракета была установлена в стартовую систему. Отмечается, что сейчас ведутся работы по графику первого стартового дня. В Роскосмосе сообщили, что запуск ракеты-носителя со спутниками запланирован на 26 апреля в 01:14 по московскому времени. Ранее в Роскосмосе рассказали о подробностях проекта первой метановой ракеты «Амур». Представитель госкорпорации рассказал, что при неполадках во время запуска ракета сможет отключить вышедший из строя двигатель, а другие будут усилены, что позволит продолжить миссию или перевести ракету на безопасное расстояние.
Минтруд работает над новыми выходными для россиян
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Минтруд России рассматривает возможность увеличения майских праздников. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Также министр отметил, что конкретных решений пока не принято. Майские праздники в 2021 году будут самыми короткими за последние годы. Выходными будут 1-3 мая, а также 8-10 мая.
В России выявили 5236 случаев COVID-19 за сутки
Агенство городских новостей Москва / Кирилл Зыков
За последние сутки в России подтверждены 5236 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, 43 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. 547 человек выздоровели, 57 — скончались. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Наибольшее количество новых случаев в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.