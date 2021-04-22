Неадекватные мужчины избили девушек около ТЦ в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 апреля. Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на двух гражданок. Предположительно, в момент совершения преступления они находились под воздействием наркотиков.

Следователи начали проверку по факту происшествия возле торгового центра «Антей», сообщает пресс-служба УМВД по региону. В результате нападения группы мужчин пострадали проходившие мимо девушки.

Подозреваемые сначала ссорились между собой, а потом направили гнев в сторону незнакомок. Фигуранты, которые, вероятно, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, атаковали потерпевших, повалили одну из них на землю и стали жестоко избивать. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства дела и ведут поиск злоумышленников.

Ранее издание A42.RU писало о молодом жителе Новокузнецка, который избил пожилого прохожего за замечание.