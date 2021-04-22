Детеныша белоперой рифовой акулы впервые покажут в Москвариуме

Москва, 22 апреля. Жителям и гостям столицы покажут детеныша белоперой рифовой акулы, появившегося на свет в «Москвариуме» в середине января, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Детеныш растет здоровым, плавает с высокой скоростью и быстро набирает вес. Его любимым лакомством стали кальмары. Сейчас представитель белоперой рифовой акулы находится в адаптационном бассейне, но скоро будет переведен в аквариум со скатами.

Акуленка можно будет увидеть на тематических экскурсиях «Акулы и скаты Мирового океана» в субботу и воскресенье, 24 и 25 апреля, в 13:00, 15:00 и 17:00.

В 11:00, 14:00 и 16:00 24 апреля в лектории океанариума пройдут лекции на аналогичную тему. О характерных особенностях хищников расскажут ихтиологи.

Ранее сообщалось, что Приморский океанариум вошел в Топ-10 самых интересных мест России. В 135 его аквариумах обитают представители всех океанов и климатических зон Земли.