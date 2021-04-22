Россиянин Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне

Глендейл, 22 апреля. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым игроком команды, забившим 19 голов в своем дебютном сезоне в НХЛ.

«Миннесота» минувшей ночью победила «Аризону Койотс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм.

Российский нападающий забил уже 19-й гол в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он установил клубный рекорд по шайбе в дебютном сезоне. Капризов побил достижение Мариана Габорика, которое было установлено в сезоне -2020/2021. До конца регулярного чемпионата лиги «Миннесоте» осталось провести 11 матчей.

Ранее «Миннесота» представила документальный фильм о Кирилле Капризове. Картина была опубликована на официальном YouTube-канале клуба из Сент-Пола.