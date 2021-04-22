Более четверти российских самозанятых в прошлом имели статус ИП

Москва, 22 апреля. Чуть более 26% самозанятых заявили, что до 2019 года имели статус ИП, но были вынуждены сменить его по различным причинам.

При этом 58% опрошенных ответили, что не вели раньше деятельность в качестве ИП, сообщает ТАСС. Примерно 47% поменяли статус из-за повышения налоговой нагрузки для ИП, 20% — из-за избыточных административных барьеров для ИП, 19% не захотели иметь дел с увеличившимся числом проверок. Почти половина (44%) при этом уточнили, что стали самозанятыми в 2020 году.

Ранее экономист поделился предположениями о том, как быстро малый бизнес России вернется к «доковидным» показателям. Притом небольшие предприятия оправятся быстрее, чем крупные компании, потерпевшие значительный урон.