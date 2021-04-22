Описаны стили питания, ведущие к смерти

Лондон, 22 апреля. Некоторые рационы питания приводят к риску преждевременной смерти. Такое заявление сделали британские ученые на основе проведенных исследований.

Частое употребление в пищу белого хлеба, сладостей и масла провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Большое количество сока и газированных напитков в рационе также негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Такие типы питания могут стать причиной преждевременной смерти, предупредили ученые.

Порядка 116 тыс. человек в возрасте 37–73 лет приняли участие в исследовании ученых. В ходе эксперимента первого стиля питания придерживались мужчины, второй рацион соблюдали женщины, обе группы испытуемых вели активный образ жизни, при этом не пили и не курили. Спустя четыре года ученые констатировали у участников эксперимента повышенный холестерин, гипертонию и высокий уровень сахара в крови.

Диета с включением достаточного количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых позволит снизить риск инсульта на 10%, считают ученые. По словам специалистов, при этом необходимо сократить до минимума употребление хлеба и десертов.