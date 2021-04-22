Регионы РФ мобилизировали все силы для вакцинации населения от коронавируса

Москва, 22 апреля. Российские власти мобилизировали максимум ресурсов для проведения кампании по вакцинации населения от коронавируса.

Автобусы медицинской службы доставляют дозы препарата в отдаленные поселки Кубани. Местные жители выстраиваются в очереди для вакцинации от COVID-19. В то же время новый медпункт открылся в самом центре Краснодара. Благодаря ему все желающие могут пройти иммунизацию в обеденный перерыв, передает Первый канал.

В каждом субъекте Российской Федерации наблюдаются свои особенности проведения вакцинации. Так, в Республике Коми функционирует уникальная мобильная поликлиника. Она передвигается по железной дороге.

О важности вакцинации против коронавируса накануне заявлял президент России Владимир Путин. Он поручил главам регионов страны ежедневно прорабатывать вопросы на эту тему. Это необходимо для того, чтобы возможность сделать прививку была повсеместной.

Путин также призвал жителей России следовать рекомендациям медиков. Он заявил об этом во время послания Федеральному собранию, информирует «Ридус».