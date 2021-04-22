Разработчик «Адмирала Нахимова» рассказал, как изменится судно после модернизации

Москва, 22 апреля. Гендиректор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков рассказал о существенных изменениях тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

По его словам, высокий модернизационный потенциал кораблей позволил провести определенные работы и оснастить крейсер самым современным оружием. Это сделает «Адмирала Нахимова» сильнейшим боевым надводным кораблем мира, констатировал Дьячков.

Он указал, что, несмотря на появление «кораблей XXI века», крейсеры проектов 1144 и 11442, к которым, в частности, относится «Адмирал Нахимов», являются визитной карточкой и своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ РФ.

Капитан первого ранга в отставке, известный военный эксперт Василий Дандыкин высказался об обновлении вооружения «Адмирала Нахимова».