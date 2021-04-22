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Определены популярные направления у россиян для летнего отдыха

Общество
Определены популярные направления у россиян для летнего отдыха
freepik.com  /  stockking

Москва, 22 апреля. Популярные направления для летнего отдыха россиян определили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным поисковых запросов, 80,1% россиян предпочитают в этом году отдыхать внутри страны. Наибольшей популярностью пользуется Сочи, на него приходится 16,8% поисковых запросов. На втором месте Симферополь с 14,3%, на третьей строчке Москва.

Также в список популярных направлений входят Санкт-Петербург, информацию о нем ищут 8,3% туристов, Анапа, Краснодар, Геленджик, Минеральные Воды и Махачкала. Среди зарубежных направлений по поиску информации на первом месте находится Турция, на второй строчке Армения, третье место за Кипром. Часто билеты ищут в Грузию, Грецию, Италию, Египет, США, Объединенные Арабские Эмираты и Сербию.

Ранее проведенный опрос показал, что 23% россиян бронируют билеты через телефон или планшет. Около 69% опрошенных оплачивают бронь за неделю до поездки.

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу кешбэка на внутренние направления до конца года. Детский отдых может стать еще доступней, родителям могут вернуть до 50% стоимости путевки.

туризм отпуск путешествие
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