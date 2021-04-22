Международный климатический саммит обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 22 апреля, в 16:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Участие России в Международном климатическом саммите».

Двухдневный глобальный саммит по вопросам борьбы с изменениями климата, приуроченный к отмечаемому 22 апреля международному Дню Земли, пройдет в Вашингтоне в формате видеоконференции. В нем примут участие 40 мировых лидеров, которых пригласил лично президент США Джо Байден. На саммите выступит также президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин принял приглашение, потому что мероприятие посвящено климату и экологии, а это важный приоритет для России.

Отвечая на вопрос, насколько важным считает администрация Байдена участие в климатическом саммите Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила:

«Для любой крупной экономики и любых развитых стран очень важно принять участие в саммите по климату. Это то, с чем, даже если у вас есть расхождения по другим сферам, вы можете согласиться».

В связи с этим она назвала участие той или иной страны в дискуссии сигналом о ее готовности «искать справедливый ответ на климатический кризис». Накануне вашингтонского форума в Пекине анонсировали некое программное выступление китайского лидера.

«По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в климатическом саммите в формате видеоконференции, где выступит с важной речью», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, в России, по данным Минприроды, количество природных катастроф — паводки, наводнения, сели и ураганы — выросло почти в четыре раза с 1990-го по 2010 год и продолжает увеличиваться примерно на 6-7% в год. Россиянам больше всего могли запомниться жара 2010-го, сверххолодная зима 2012-го, холодное лето 2017 года. Все это — погодные колебания, которые становятся особенно резкими из-за глобальных перемен в климате. Множеством западных климатологов утверждается, что негативные изменения климата провоцируются промышленными выбросами углекислого газа.

Насколько это верно, мы обсудим со специалистами. Также обсудим роль России в решении проблемы глобального потепления, плюсы и минусы участия нашей страны в международных климатических соглашениях.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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