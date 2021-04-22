Выгоды от возврата индексации работающим пенсионерам. Колонка Елены Драпеко

Давайте вернемся к теме, которую мы с вами обсуждали в одной из предыдущих колонок. Пока решение об индексации пенсий работающим пенсионерам не принято, но, по моему мнению, этот вопрос не должен уходить из повестки.

Дело в том, что отказ от индексации пенсий этой категории граждан вредит не только самим пенсионерам, но и всей российской экономике. Во-первых, это несправедливое решение, касающееся почти десяти миллионов наших сограждан, которые, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать. Но, как мы понимаем, многие из них это делают не от хорошей жизни, а из-за того, что у нас очень маленькие пенсии. В России средний размер пенсии — около 15 тысяч в месяц, но эти цифры — как средняя температура по больнице. Есть люди, у которых пенсия совсем маленькая, хотя многие из них работали всю жизнь.

А расходы год от года растут: выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг, растет инфляция, дорожают продукты. Поэтому уровень жизни у нас упал, а у пенсионеров — особенно. Из-за этого те из них, кто готов работать, но при этом дорожит льготами, положенными только неработающим, уходят в тень. Такие люди трудятся неофициально, просто не оформляясь на работу и получая деньги в конверте.

От такой теневой работы страдает вся российская экономика. Давайте подсчитаем. Каждый работающий гражданин (в том числе пенсионер) отчисляет деньги в Пенсионный фонд. Получается, что государство теряет в год около пяти тысяч рублей в качестве взносов с каждого человека пенсионного возраста, который работает, но в ПФР не платит. Помимо прямых финансовых потерь, страна теряет недорогую, но квалифицированную рабочую силу. Многим пенсионерам, которые не хотят терять льготы для неработающих, становится просто невыгодно работать. При этом зачастую эти люди еще полны здоровья и сил и в принципе не прочь продолжать трудовую деятельность.

Федеральное агентство новостей /

Мы считаем, что такая ситуация бьет и по бюджету, и по российской экономике, и по репутации власти, поскольку явная несправедливость по отношению к значительной части населения создает социальное напряжение. Люди, естественно, недовольны этой ситуацией.

Думаем, этот вопрос надо решать, тем более президент уже дал поручение, чтобы в 2021 году мы все-таки вернулись к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как мы знаем, наше правительство подготовило несколько вариантов такой индексации, о которых уже говорилось, но свои предложения кабмин не публикует. Они обсуждают все эти варианты кулуарно. Мы с этим не согласны, наша фракция «Справедливая Россия» в Госдуме считает, что такая острая тема должна обсуждаться открыто, с участием представителей общественности. Люди должны знать, что их ожидает.

Что касается нашей фракции, мы будем добиваться справедливой, а не урезанной индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы хотим, чтобы этим людям выплатили все, что им задолжали с 2015 года, когда была заморожена индексация, и чтобы им снова стали начислять пенсионные баллы. Тем более, как мы знаем, деньги на это у правительства есть, это их бюджетные заначки. Наша партия каждый год подсчитывает так называемый альтернативный бюджет. И каждый раз у нас получается, что правительство не прописывает все доходы, на которые государство может рассчитывать. А когда приходит время подводить итоги бюджетного года, мы оказываемся правы: у правительства обнаруживаются неучтенные деньги, которые, как мы считаем, уже в этом году можно пустить на индексацию пенсий работающим пенсионерам.