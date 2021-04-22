Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 09:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:06
Политика
Посол США Салливан покинул резиденцию и отправился в аэропорт в Москве
09:04
Происшествия
Пять человек пропали без вести после ЧП с кораблем у берегов Китая
08:58
Экономика
Число нелегальных такси может резко вырасти в России
08:57
Экономика
Нужны ли налоговые льготы для поддерживающих спорт предпринимателей, обсудят в медиацентре «Патриот»
08:56
Экономика
Глава ТПП рассказал, какая поддержка нужна малому бизнесу в России
08:52
Общество
«Совершили настоящий прорыв»: поляки прокомментировали послание Путина
08:41
Общество
Режим ЧС введут в крупнейших городах Японии из-за коронавируса
08:40
Общество
Ленин жив. Нужно ли хоронить вождя революции, обсудят в медиацентре «Патриот»
08:24
Политика
Эксперты подробно разобрали «клоунаду» Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе
08:11
Общество
Ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb установили на космодроме Восточный
08:09
Политика
На Украине разгорается нешуточный конфликт между Саакашвили и Зеленским
07:59
Экономика
Доля просроченных долгов россиян по кредитам выросла до 25% за год
07:56
Экономика
Тимошенко жестко высказалась о продаже ценных земель Украины иностранцам
07:53
Общество
Греф заявил о важности вакцинации для предотвращения третьей волны коронавируса
07:52
Общество
Минтруд РФ рассматривает предложения по продлению майских праздников
07:41
Происшествия
Нью-йоркский стрелок Габриэль Уилсон был задержан полицией
07:40
Общество
Толерантное ФБР: глава бюро назначил первого «директора по разнообразию»
07:34
Общество
Синоптики пообещали москвичам заморозки на выходных
07:30
Общество
Депутат Федоров назвал «уничтожение России» целью руководства Instagram и Facebook
07:14
Общество
Комаровский попросил украинских депутатов не позориться с вакциной Pfizer
Все новости

Число нелегальных такси может резко вырасти в России

Экономика
Число нелегальных такси может резко вырасти в России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 22 апреля. Повышение тарифов ОСАГО для бизнеса может привести к росту числа нелегальных такси в России, предупредил Общественный совет по развитию такси.

По данным организации, страховщики совместно с Минфином и Центробанком обсуждают увеличение тарифов для такси минимум на 60%. Совет по развитию такси направил в ЦБ РФ письмо с предупреждением о том, что повышение стоимости полисов может повлечь массовый переход в «серую» зону.

«В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес», — цитирует письмо газета «Известия».

Председатель совета Ирина Зарипова отметила, что для автомобиля такси в Москве цена полиса ОСАГО сейчас составляет около 43 тысяч рублей. Стоимость страхования такси в столице не должна составлять 100 тысяч рублей, а в регионах — 70 тысяч рублей, считают в организации.

В пресс-службе Центробанка газете сообщили, что инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60% пока не поступала. Регулятор получил письмо Общественного совета по развитию такси и изучает его.

Ранее СМИ сообщили, что страховые компании, Центробанк и Министерство финансов Российской Федерации уже находятся в стадии дискуссии по поводу пересмотра тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В страховых компаниях указывают, что выплаты по авариям такси уже перевесили сборы по ОСАГО на 62%. Чтобы ликвидировать убыточность, потребуется повышение тарифов как минимум на 60%.

осаго такси страховка
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 160193 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 145009 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 64355 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 61382 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 51321 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Все новости / Экономика / Число нелегальных такси может резко вырасти в России
Рейтинг@Mail.ru