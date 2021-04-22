Число нелегальных такси может резко вырасти в России

Москва, 22 апреля. Повышение тарифов ОСАГО для бизнеса может привести к росту числа нелегальных такси в России, предупредил Общественный совет по развитию такси.

По данным организации, страховщики совместно с Минфином и Центробанком обсуждают увеличение тарифов для такси минимум на 60%. Совет по развитию такси направил в ЦБ РФ письмо с предупреждением о том, что повышение стоимости полисов может повлечь массовый переход в «серую» зону.

«В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес», — цитирует письмо газета «Известия».

Председатель совета Ирина Зарипова отметила, что для автомобиля такси в Москве цена полиса ОСАГО сейчас составляет около 43 тысяч рублей. Стоимость страхования такси в столице не должна составлять 100 тысяч рублей, а в регионах — 70 тысяч рублей, считают в организации.

В пресс-службе Центробанка газете сообщили, что инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60% пока не поступала. Регулятор получил письмо Общественного совета по развитию такси и изучает его.

Ранее СМИ сообщили, что страховые компании, Центробанк и Министерство финансов Российской Федерации уже находятся в стадии дискуссии по поводу пересмотра тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В страховых компаниях указывают, что выплаты по авариям такси уже перевесили сборы по ОСАГО на 62%. Чтобы ликвидировать убыточность, потребуется повышение тарифов как минимум на 60%.