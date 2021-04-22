Глава ТПП рассказал, какая поддержка нужна малому бизнесу в России

Москва, 22 апреля. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин рассказал, какая поддержка необходима малому и среднему бизнесу в России.

Катырин напомнил, что ТПП РФ в период пандемии подготовила три пакета предложений по поддержке малого и среднего бизнеса и отдельный пакет в Общенациональный план действий по восстановлению экономики. Часть предложения была принята, остальные палата актуализирует и направит в кабмин, уточнил он.

«Наиболее актуальными являются снижение налоговой и административной нагрузки, кардинальное упрощение условий ведения предпринимательской деятельности и развитие деловой среды, а также улучшение условий и упрощение доступа субъектов МСП к кредитно-финансовым ресурсам», — цитирует главу ТПП РИА Новости.

Кроме того, важной проблемой остается дефицит рабочих кадров для малого и среднего бизнеса. В части развития рынка госзаказа для средних и малых предприятий необходимо упрощение процедуры участия в закупках, отметил Катырин.

Ранее доктор экономических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина заявила, что от предпринимательской инициативы зависит скорость восстановления российской экономики. По ее расчетам, на восстановление и возвращение малого бизнеса к «доковидной» жизни понадобится не менее двух лет.