Нужны ли налоговые льготы для поддерживающих спорт предпринимателей, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 22 апреля, в 11:00, ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Нужны ли налоговые льготы для бизнеса, инвестирующего в спортивную отрасль?».

В России начнут строить физкультурно-спортивные клубы по месту работы, сообщили 20 апреля в Министерстве спорта РФ. По мнению чиновников, открытие спортивных объектов будет способствовать приобщению россиян к занятию физкультурой.

В рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга были разработаны меры по налоговым льготам для местных предпринимателей, включая спортивную сферу. Налоговые льготы для бизнеса предлагали и специалисты эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

О налоговых льготах для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вкладываются в спорт, на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» расскажет член штаба ОНФ в Петербурге, зампредседателя Совета директоров ЦФКСиЗ Санкт-Петербурга Антон Соловьев.

В пресс-конференции также будут участвовать:

— Геннадий Сандырев — эксперт по налогам, вице-президент Палаты налоговых консультантов России, координатор проекта ОНФ «Легенды спорта — детям»;

— Светлана Андреева — вице-президент Национального фитнес-сообщества по деловым коммуникациям;

— Петр Арефьев — доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.

Медиагруппа «Патриот» и ФБА «Экономика сегодня» приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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