«Совершили настоящий прорыв»: поляки прокомментировали послание Путина

Москва, 22 апреля. Читатели из Польши остались неравнодушны и прокомментировали послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

В ходе своей речи российский лидер заявил, что каждый, кто угрожает России, пожалеет об этом. Также он раскритиковал антироссийские санкции и подчеркнул, что РФ будет защищать свои интересы. Жители Польши не прошли мимо этих заявлений и прокомментировали выступление главы государства. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Заговоры раскрыты, виновные наказаны, а те, кто что-то планируют, пусть лучше не планируют, а то получат. Просто супер!» — подчеркнул один из читателей.

Еще один пользователь отметил, что эпидемиологическая ситуация в России «неплохая», поскольку действуют мягкие ограничения. Развлекательные заведения и рестораны работают, а люди носят маски. Это дает населению ощущение безопасности, поэтому Путин призывает россиян делать прививки.

«А угрозы и требования старого хрыча из-за океана он полностью проигнорировал!» — колко заявил пользователь Hehehe.

Был СССР — плохо, есть Россия — плохо. В чем тогда дело? США хотят быть единственной силой, а кто против них, тот плохой. Газ и нефть из России? Зачем, у нас они тоже есть, покупайте наши. Попасть в зависимость от США — нормально, а от России — как же так, это неприлично!» — поделился мнением читатель ryba.473.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

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