Токио, 22 апреля. Правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой приняло решение ввести режим ЧС в крупнейших городах страны накануне майских праздников.

Режим введут в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, сообщает японское общественное телевидение.

Режим ЧС уже вводился на протяжении пандемии в Японии. Дольше всего он продлился в Токио и в ряде прилегающих префектур — до 22 марта. Однако как только ограничения были сняты, число случаев заражения коронавирусом вновь начало расти, поэтому власти решили предотвратить «вспышку» на майских праздниках. Официальное объявление еще не сделали.

Недавно бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма раскритиковал страны Запада за введение санкций против России. Он отметил, что США ведут себя деструктивно, и призвал Японию и Россию объединиться ради противостояния общему противнику.