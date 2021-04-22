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Ленин жив. Нужно ли хоронить вождя революции, обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 09:07
Общество
Ленин жив. Нужно ли хоронить вождя революции, обсудят в медиацентре «Патриот»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

В четверг, 22 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Нужно ли хоронить вождя революции».

Владимир Ульянов (Ленин) — марксист, публицист, идеолог и создатель Коммунистического интернационала, основатель Союза Советских Социалистических Республик — родился 22 апреля 1879 года. Эта дата для миллионов его последователей является праздничной, а для миллионов противников — поводом для критики.

К дню рождения Ленина в Москве вновь открылся для посещения его мавзолей и туда выстраиваются огромные очереди. Москвичи и гости столицы хотят воочию видеть одного из величайших политиков прошлого века. Но есть и противники подобного положения и они требуют мавзолей закрыть, а Ленина захоронить.

Ранее группа депутатов Государственной думы подготовила законопроект о перезахоронении Ленина. Документ предлагал разработать механизм принятия решений о перезахоронении исторических личностей. Однако в итоге разразился скандал. Часть депутатов отозвала свои подписи под законопроектом, назвав его бесперспективным.

Сторонники документа настаивали на том, что содержание и обслуживание мавзолея обходится государству в существенную сумму (18 млн рублей), предлагая противникам законопроекта взять затраты на себя.

Другие противники мавзолея Ленина говорят о кощунстве, полагая, что мумии не место в центре Москвы. Им отвечают контраргументами: в километре от мавзолея, в Египетском зале Пушкинского музея в стеклянной витрине лежит египетская мумия. Ссылки на родственников Ульянова, якобы настаивавших на захоронении, также разбиваются о факты.

Вот что говорила племянница Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова:

«Я неоднократно заявляла и повторю еще раз, что категорически против перезахоронения Владимира Ильича Ленина. <...> Попытки доказать, что существует завещание о том, чтобы его похоронили на Волковом кладбище, несостоятельны. Такого документа нет и быть не могло, в нашей семье также никогда не было разговоров на эту тему».

Мы обсудим, есть ли у сторонников и противников захоронения внятные аргументы. Узнаем, остались ли в России настоящие, убежденные ленинцы или хотя бы марксисты? Расскажем, можно ли считать Ленина организатором цветной революции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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