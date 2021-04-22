Эксперты подробно разобрали «клоунаду» Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе

Киев, 22 апреля. Политологи разобрали речь президента Украины Владимира Зеленского, в которой он предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Эксперты дали интервью для Пятого канала, в котором заявили, что Киев специально предлагает неприемлемые условия для проведения переговоров. Украинское правительство не может держать под контролем ряд точек в регионе.

«Я думаю, что, конечно же, это предложение останется без ответа. Российская сторона на высшем уровне ни в какой Донбасс не поедет, чтобы на линии огня встречаться с Зеленским. Это клоунада. Ходить в каске по позициям — не в стиле российского руководства», — сказал политолог Дмитрий Солонников.

Он считает предложение президента Украины продуманным. Эксперт отметил, что Россия справедливо убеждает Евросоюз в том, что украинская сторона не собирается урегулировать конфликт в Донбассе. Киев должен на это дать ответ, поэтому результат — обращение Зеленского. С ним согласен его коллега, политолог Александр Асафов. Он даже нашел сходства между украинским лидером и президентом США Джо Байденом.

«Дело в том, что сообщение не является новацией риторики — оно фактически воспроизводит предложение Байдена, который предложил встретиться с Владимиром Путиным на нейтральной территории, прекрасно осознавая, что Путин, скорее всего, откажется после того, что заявил Байден в интервью чуть раньше. Зеленский также понимает, что его предложение не встретит понимания», — подчеркнул Асафов.

Политолог добавил, что предложение Зеленского встретиться в Донбассе ориентировано не только на Россию и Запад. Это можно назвать посланием населению Украины.

«Для Зеленского это инструмент формирования внутренней медийной повестки, поскольку на внешнем контуре ее никто, кроме российских и украинских СМИ, не заметит. Зеленский старательно пытается уйти от вопроса, почему не выполнил те договоренности, о которых говорилось в «нормандском формате»», — резюмировал политолог.

Федеральное агентство новостей /

Ранее член Российского общества политологов Владимир Зорин рассказал, где ошибся Зеленский при обращении к Путину.