Ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb установили на космодроме Восточный

Циолковский, 22 апреля. Ракета-носитель "Союз-2.1б" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный для запуска британских спутников связи OneWeb. Об этом информирует Роскосмос.

Госкорпорация сообщила, транспортировка ракеты была начата в 07:00 по местном времени. Через несколько часов ракета была установлена в стартовую систему.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по графику первого стартового дня. В Роскосмосе сообщили, что запуск ракеты-носителя со спутниками запланирован на 26 апреля в 01:14 по московскому времени.

Ранее в Роскосмосе рассказали о подробностях проекта первой метановой ракеты "Амур". Представитель госкорпорации рассказал, что при неполадках во время запуска ракета сможет отключить вышедший из строя двигатель, а другие будут усилены, что позволит продолжить миссию или перевести ракету на безопасное расстояние.