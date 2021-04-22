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На Украине разгорается нешуточный конфликт между Саакашвили и Зеленским

Политика
На Украине разгорается нешуточный конфликт между Саакашвили и Зеленским
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 апреля. Между главой Национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили и президентом страны Владимиром Зеленским не лучшие отношения.

Политики, судя по всему, не могут найти общий язык. Месяц назад, 19 марта, украинский лидер в ходе заседания Национального совета реформ намекнул, что экс-президент Грузии не справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает портал «УкрРудПром».

«Когда мы говорим о важных вопросах, очень важно, чтобы мы их доводили до конца. Поэтому я хотел бы начать заседание нашего Совета реформ с того, чтобы в следующий раз, если вы не против, г-н Саакашвили, чтобы мы действительно подытожили и услышали результаты всех заседаний нашего Совета реформ», — заявил Зеленский.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы заседания Национального совета реформ были бы такими же результативными, как и встречи СНБО. Перед этим, 17 марта, кабмин уволил главу правления АО «Украинская железная дорога» Владимира Жмака. Когда Саакашвили возглавлял Одессу, политик был его заместителем.

«Подобными темпами никого просто так не снимают. Они сняли его в рекордный срок — за один день. Это больше всего связано с тем, что он действительно кого-то сильно задел. Реально большие группы интересов борются за передел этой собственности», — заявил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Федеральное агентство новостей  / 

Однако экс-президент Грузии вскоре был более откровенен, но не с украинцами, а со своими уже бывшими соотечественниками. Депутат парламента Грузии Созар Субари на своей странице в Facebook заявил, что Саакашвили — преступник. Сам обвиняемый не остался в стороне и резко ответил своему оппоненту на грузинском языке.

«Я скоро приду за тобой, ты сгниешь в тюрьме, сначала я здесь с Зеленским разберусь, потом с Иванишвили и остальными барыгами. Ждите!» — написал тогда Саакашвили.

Судя по всему, бывший грузинский политик не знал, что в Facebook есть автоматический перевод. Когда это выяснилось, комментарии были удалены.

Судьба Саакашвили как украинского политика может завершиться в ближайшем будущем. Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует посетить Киев и встретиться с Зеленским, чтобы обсудить совместную интеграцию в НАТО. Однако некоторые источники утверждают, что грузинский лидер согласилась на личную беседу только при условии, что ее предшественник лишится государственной должности. Украинский президент на это согласился и, по слухам, поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку реализовать этот процесс.

president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Ранее сообщалось, что министр финансов Украины Сергей Марченко назвал экс-президента Грузии «шулером» и «приезжим гастарбайтером».

Украина зеленский саакашвили грузия
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