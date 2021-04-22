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Доля просроченных долгов россиян по кредитам выросла до 25% за год

Экономика
Доля просроченных долгов россиян по кредитам выросла до 25% за год
pixabay.com  /  JetraTull

Москва, 22 апреля. Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего объема кредитов этого вида, что на 5,3% выше, чем в прошлом году.

Такую динамику можно считать незначительной, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в беседе с ТАСС. Показатель мог вырасти гораздо больше, если бы банки не занялись реструктуризацией проблемных кредитов.

«Если бы она не была проведена, доля розничных кредитов с просрочкой могла быть существенно выше. При этом если в сегменте потребительских кредитов их доля достигла четверти от всех действующих кредитов данного типа, то в ипотеке за прошедший год она практически не изменилась, а в сегменте кредитных карт даже сократилась», — добавил специалист.

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов выросла на 4,8%, автокредитов — на 1%, ипотеки — на 0,1%. Недавно стало известно, что Правительство России планирует сделать среднюю ставку по ипотечным кредитам еще ниже, чтобы облегчить доступ россиян к собственному жилью.

россия кредиты долги
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