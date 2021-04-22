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Тимошенко жестко высказалась о продаже ценных земель Украины иностранцам

Экономика
Тимошенко жестко высказалась о продаже ценных земель Украины иностранцам
facebook.com  /  Юлія Тимошенко

Киев, 22 апреля. Изменения украинского земельного кодекса делаются для перекраивания и устранения страны от контроля за эксплуатацией сельскохозяйственной земли.

Об этом 21 апреля в ходе брифинга заявила народный депутат Украины Юлия Тимошенко. Она считает, что все поправки, принимаемые украинским правительством, в действительности направлены на возможность продажи земель иностранным инвесторам. Кроме того, изменения позволят снимать верхний плодородный слой почвы и отменить понятие «особо ценные земли». Об этом сообщает Regnum.

«То есть сначала они разрешили продажу земли, а теперь отменяют все ограничения, чтобы владельцы могли с ней делать всё что угодно», — заявила экс-премьер Украины.

Она подчеркнула, что для препятствия этому партия «Батькивщина» собрала инициативную группу. Это даст возможность провести референдум и запретить продажу земель.

«Мы сейчас пытаемся убедить президента и его команду, что выбранный ими курс на сдачу национальных интересов — это тупиковый путь и для Украины, и для них лично, ведь рано или поздно за это придется отвечать», — заявила политик.

facebook.com  / Юлія Тимошенко

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» народный депутат Украины Виктор Медведчук рассказал, что Киев все также приобретает газ в России, но делает это через Европу.

Украина зеленский тимошенко
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