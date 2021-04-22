Греф заявил о важности вакцинации для предотвращения третьей волны коронавируса

Москва, 22 апреля. Глава «Сбербанка» Герман Греф назвал решающий фактор, который повлияет на третью волну коронавирусной инфекции.

Он рассказал РБК, что новая волна будет не такой сильной, как две предыдущие. Решающую роль в этом вопросе будет решать вакцинация населения. Греф подчеркнул, что ни у одной страны не получилось избежать ее.

«Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск. Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — рассказал руководитель.

Глава «Сбербанка» также поделился информацией о том, как вакцинация проходит у него в организации. В настоящее время в «Сбере» коллективный иммунитет достиг 44%. В этот показатель входят и переболевшие, и привитые.

Ранее иммунолог Жемчугов допустил возможность повторного заражения при третьей волне COVID-19. Его можно будет спутать с обычной простудой.