Москва, 22 апреля. Минтруд РФ рассматривает предложения по продлению майских праздников, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Министр труда и социальной защиты уточнил, что пока решения по этому вопросу нет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в мае россияне будут дважды отдыхать по три дня подряд: на День Труда с 1 по 3 мая включительно и на День Победы с 8 по 10 мая включительно. Между этими праздниками будут четыре рабочих дня: с 4 по 7 мая включительно. При этом в пятницу, 7 мая, рабочий день будет сокращен на час. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о десятидневных каникулах в мае.