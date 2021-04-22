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Нью-йоркский стрелок Габриэль Уилсон был задержан полицией

Происшествия
Нью-йоркский стрелок Габриэль Уилсон был задержан полицией
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Нью-Йорк, 22 апреля. В Нью-Йорке сотрудник магазина Stop & Shop Габриэль Уилсон устроил стрельбу на рабочем месте, что привело к смерти и нескольким ранениям.

Работник пригородного продуктового магазина обвиняется том, что он застрелил одного из своих менеджеров и ранил других. Сам обвиняемый заявил, что сделал это из-за преследования и агрессивного поведения по отношению к коллегам. Перед происшествием у Уилсона прошла встреча со своим начальником, на которой он заявил о переходе на другое место работы. Однако менее чем через час он вернулся в магазин и открыл огонь. Об этом сообщает телеканал Fox News.

31-летний Габриэль Уилсон предстал перед судом Лонг-Айленда в среду 21 апреля, его обвиняют в убийстве и четырех покушениях на жизнь. Об этом сообщила окружной прокурор округа Нассау Мадлен Сингас.

«Это его место работы. Он там собирает тележки для покупок. Вчера он пошел поговорить с менеджером магазина, чтобы попросить его о переводе. Он покинул здание, не прибегая к насилию. Через 40 минут он вернулся в здание, а остальное вы знаете», — сказал лейтенант полиции Стивен Фитцпатрик.

Полиция заявила, что до сих пор не нашла полуавтоматический пистолет 380-го калибра, который, как они подозревают, Уилсон использовал при стрельбе. Полиция отмечает, что обвиняемый на работе вел себя агрессивно и неоднократно провоцировал конфликты в коллективе.

«Габриэль был проблемным сотрудником. В течение нескольких месяцев, предшествовавших этому инциденту, на него были жалобы со стороны женщин, которые с ним работали. У него были споры с другими рабочими, он угрожал им, и его несколько раз вызывали в офис руководства», — заявил Фитцпатрик.

ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Ранее стало известно, что в штате Луизиана детская вечеринка закончилась вооруженным конфликтом, в ходе которого было ранено девять человек.

сша стрельба нью-йорк Габриэль Уилсон
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