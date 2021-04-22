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Толерантное ФБР: глава бюро назначил первого «директора по разнообразию»

Общество
Толерантное ФБР: глава бюро назначил первого «директора по разнообразию»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 апреля. Теперь в Федеральном бюро расследований США будут следить за разнообразием рас, гендера и сексуальных ориентаций. На соответствующую должность был утвержден Скотт Макмиллион.

ФБР назвало своего первого в истории главного сотрудника по разнообразию. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй объявил в понедельник 19 апреля о своем решении привлечь на эту роль давнего высокопоставленного агента Скотта Макмиллиона. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на официальное заявление ведомства.

«Как наш главный сотрудник по разнообразию, Скотт является правильным человеком, чтобы гарантировать, что ФБР поощряет культуру разнообразия и инклюзивности, а также то, что наша рабочая сила отражает все сообщества, которым мы служим. Я благодарен ему за то, что он согласился привнести свой талант, опыт и преданность делу в наш офис разнообразия и инклюзивности, где он будет развивать важную работу, начатую другими», — говорится в заявлении бюро.

До назначения Макмиллион в течение многих лет возглавлял Комитет ФБР по разнообразию чернокожих. Агент занимался продвижением целей, которые затрагивают афроамериканских сотрудников и улучшают набор, трудоустройство и удержание меньшинств в ФБР.

Федеральное агентство новостей  / 

Ранее стало известно, что американская полиция убила афроамериканца, который поддерживал полицию США.

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