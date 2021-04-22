Комаровский попросил украинских депутатов не позориться с вакциной Pfizer

Харьков, 22 апреля. Известный украинский врач Евгений Комаровский выступил на заседании горсовета Харькова и дал рекомендации депутатам.
«Это будет позорищем на всю страну. Мы должны понимать, что он (Pfizer. — Прим. ред.) приехал по инициативе ВОЗ «Ковакс». Это бесплатная вакцина, приехавшая для самых-самых несчастных: стариков, инвалидов, врачей на передовой», — заявил он.
Отметим, сам телеведущий сообщил, что 13 апреля сделал прививку препаратом CoviShield.
facebook.com / Евгений Комаровский
Ранее стало известно, что доктор Комаровский назвал вредным сочетание антибиотиков с другими препаратами.