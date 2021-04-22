Комаровский попросил украинских депутатов не позориться с вакциной Pfizer

«Это будет позорищем на всю страну. Мы должны понимать, что он (Pfizer. — Прим. ред.) приехал по инициативе ВОЗ «Ковакс». Это бесплатная вакцина, приехавшая для самых-самых несчастных: стариков, инвалидов, врачей на передовой», — заявил он.