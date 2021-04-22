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Комаровский попросил украинских депутатов не позориться с вакциной Pfizer

Общество
Комаровский попросил украинских депутатов не позориться с вакциной Pfizer
instagram.com  /  Доктор Комаровский

Харьков, 22 апреля. Известный украинский врач Евгений Комаровский выступил на заседании горсовета Харькова и дал рекомендации депутатам.

Портал «КП в Украине» рассказал, что ведущий программы «Школа доктора Комаровского» попросил политиков не отключать свет в городе. Он объяснил это тем, что многие харьковчане лечатся от коронавируса дома и используют кислородные концентраторы. Перебои в электроснабжении могут оставить их без кислорода. Кроме того, Комаровский призвал депутатов воздержаться от сообщений в соцсетях о том, что они привились вакциной Pfizer.

«Это будет позорищем на всю страну. Мы должны понимать, что он (Pfizer. — Прим. ред.) приехал по инициативе ВОЗ «Ковакс». Это бесплатная вакцина, приехавшая для самых-самых несчастных: стариков, инвалидов, врачей на передовой», — заявил он.

Отметим, сам телеведущий сообщил, что 13 апреля сделал прививку препаратом CoviShield.

facebook.com  / Евгений Комаровский

Ранее стало известно, что доктор Комаровский назвал вредным сочетание антибиотиков с другими препаратами.

Украина вакцина комаровский Pfizer
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