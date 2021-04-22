Двум категориям россиян облегчат получение доплаты к пенсии

Москва, 22 апреля. Минтруд России разработал законопроект, призванный упростить процесс получения доплат к пенсии двум категориям россиян.

Новшество коснется отдельных групп работников угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Им больше не придется самостоятельно подтверждать трудовой стаж.

Минтруд предлагает обязать работодателей предоставлять Пенсионный фонд России (ПФР) сведения о дающих право на доплату периодах работы и о заработке, исходя из которого исчисляется размер выплаты, сообщает «Российская газета».

Кроме того, авторы законопроекта хотят сократить объем необходимых для оформления доплаты документов, а также упростить процедуру запроса из архива документов, которые могу потребоваться для начисления доплат к пенсии.

Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, в каких случаях возможен досрочный выход на пенсию. По словам специалиста, досрочный выход на пенсию возможен для граждан предпенсионного возраста, которые потеряли работу из-за сокращения штата сотрудников и ликвидации организации, встали на учет в службе занятости, но их там не смогли трудоустроить.