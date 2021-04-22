Госдепартамент США призвал американцев воздержаться от поездок на Украину

Киев, 22 апреля. Государственный департамент США рекомендует американцам отказаться от запланированных поездок на Украину, поскольку в стране наблюдается высокая заболеваемость COVID-19.

Официальное сообщение было размещено на сайте Госдепа США. В своем заявлении ведомство ссылается на данные Центра профилактики заболеваний. Об этом сообщает портал EADaily.

«Центры контроля и профилактики заболеваний США обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий на Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране», — говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что текущая эпидемиологическая ситуация на Украине такова, что жителям США не рекомендуют посещать ее даже в случае, если гражданин прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Это связано с возможностью заболеть новыми штаммами COVID-19. Кроме того, организация рекомендует американцам отказаться и от путешествий внутри страны до тех пор, пока население не будет полностью вакцинировано.

pixabay.com / Miguel Á. Padriñán

Ранее украинская журналистка Ольга Омелянчук рассказала о ситуации в киевских больницах. Она сообщила, что в медучреждениях наблюдаются систематические эпидемиологические нарушения. Врачи не имеют средств индивидуальной защиты, а те, кто работает с «ковидными» пациентами, лечат и людей с другими заболеваниями.