Предложения по реализации пунктов послания президента представят в Совфеде

Москва, 22 апреля. Первый пункт повестки Совета палаты Совфеда пройдет в режиме прямой трансляции и будет посвящен реализации послания президента Федеральному собранию, сообщает источник ФАН.

Заседание состоится в четверг, 22 апреля, в 14:00. Комитеты Совета Федерации представят на нем предложения по корректировке законотворческих планов в связи с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Среди инициатив главы государства есть такие, которые нужно воплощать быстро. Они касаются поддержки малообеспеченных граждан и семей с детьми, уточнил источник. Упомянутые в послании экологическая ответственность бизнеса, региональные кредиты и газификация уже обсуждались в Совете Федерации, поэтому у сенаторов есть наработки по ним, которые позволяют ускорить подготовку законодательных решений.

На Совете палаты фактически будет разработана «дорожная карта» действий на ближайший период. Очередное 504-е заседание Совфеда, в соответствии с графиком, состоится в пятницу, 23 апреля.

Ранее послание главы государства прокомментировал глава Мосгордумы Алексей Шапошников. По его мнению, речь президента является одновременно мощным позитивным импульсом для нации и откровенным разговором с каждым гражданином России.