Легендарный автосалон Tokyo Motor Show вновь отменили из-за пандемии

Токио, 22 апреля. Организаторы ежегодной международной выставки Tokyo Auto Salon объявили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Автосалон в Токио проходит по нечетным годам. Последний раз мероприятие проводили осенью 2019 года. В этом году организаторы отменяют мероприятие из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«И в этот раз мы приняли решение не проводить Tokyo Motor Show в реальном формате», — объявил глава Японской ассоциации автомобильных производителей Акио Тоеда.

С технической точки зрения мероприятие пройдет в виртуальном виде. Автосалон сотрудничает со многими автомобильными производителями, и публике предстоит с новинками индустрии. В основном это концептуальные электрокары – автомобили будущего.

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