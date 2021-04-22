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Легендарный автосалон Tokyo Motor Show вновь отменили из-за пандемии

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Легендарный автосалон Tokyo Motor Show вновь отменили из-за пандемии
tokyo-motorshow.com  /  Официальный сайт Токийского автосалона 2015

Токио, 22 апреля. Организаторы ежегодной международной выставки Tokyo Auto Salon объявили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Автосалон в Токио проходит по нечетным годам. Последний раз мероприятие проводили осенью 2019 года. В этом году организаторы отменяют мероприятие из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«И в этот раз мы приняли решение не проводить Tokyo Motor Show в реальном формате», — объявил глава Японской ассоциации автомобильных производителей Акио Тоеда.

С технической точки зрения мероприятие пройдет в виртуальном виде. Автосалон сотрудничает со многими автомобильными производителями, и публике предстоит с новинками индустрии. В основном это концептуальные электрокары – автомобили будущего.

Накануне Cadillac представил новый электрокроссовер Lyriq за 4,6 млн рублей. Заказать авто можно будет в начале осени 2021 года. Стоимость новинки в базовой комплектации составит 59 990 долларов или 4,6 миллиона рублей по текущему курсу.

япония автосалон коронавирус Tokyo Motor Show
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