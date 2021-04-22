Терапевт назвала лучшие меры профилактики гипертонии

Москва, 22 апреля. Первая стадия гипертонии, когда давление не превышает отметки в 140/90, лечится немедикаментозными средствами.

В качестве мер профилактики подойдет снижение веса, оптимизация рациона, уменьшение количества потребляемой соли, отдых, дозировка физических нагрузок, и правильный режим дня. Об этом рассказала терапевт высшей категории Татьяна Романенко «Москве 24».

«Всего этого зачастую достаточно, чтобы перевести первую стадию артериальной гипертонии в нулевую стадию, к нормальным цифрам», — сказала Романенко.

Ходьба поможет в борьбе с гипертонией. Она также тренирует сердечную мышцу и помогает корректировать массу тела, поэтому в день нужно уделять хотя бы час ходьбе.

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